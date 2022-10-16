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Чалов: я бы поменял свои два забитых мяча на победу

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и «Спартаком».

«Эмоции от первых голов «Спартаку» были бы потрясающими, если бы мы всё-таки выиграли. А так — хорошо, что забил два, но я бы поменял эти голы на победу. Получилось настоящее дерби. Было много эмоций и много голов», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил судейство в матче с ЦСКА.

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