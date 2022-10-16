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Джикия: пусть первый гол Чалова будет на совести судьи

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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил судейство в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Джикия: пусть первый гол Чалова будет на совести судьи
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  • © ПФК ЦСКА Москва

«Ничего страшного, идём дальше. Первый гол Чалова? Вы сами видели, остальное пусть будет на совести судьи. Повтор не смотрел. Не знаю, правильно или нет был засчитан мяч, но так продолжилась игра», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). Он был признан лучшим игроком столичного дерби. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.

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