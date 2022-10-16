Камоцци: надеюсь, что в следующих матчах «Спартак» сыграет более согласованно

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и ЦСКА.

«Да, в последних матчах «Спартак» играет неровно, сегодня было два разных тайма, но и не сказать, что красно-белые — последовательная команда... Надеюсь, что в следующих матчах они сыграют более согласованно. Конечно, если у них есть амбиции выиграть чемпионат», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.