Карякин считает, что Мамедов зря сдался на втором ходу в партии с Карлсеном

Гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова не продолжать игру на втором ходу в партии с норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках Titled Tuesday.

«На мой взгляд, Рауф слишком близко к сердцу воспринял такой ход Магнуса, лучше бы собрался и выиграл партию, получив такое преимущество в дебюте. Тем более он шёл на первом месте в турнире. Думаю, что он погорячился», — цитирует Карякина ТАСС.

15 октября Мамедов отказался на втором ходу продолжать партию с норвежцем на онлайн-турнире по блицу. Азербайджанец посчитал первый ход норвежца издевательским и решил не продолжать игру, позже отметив, что не считает свой поступок правильным.

Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

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