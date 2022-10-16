Карякин считает, что Мамедов зря сдался на втором ходу в партии с Карлсеном
- РИА Новости
«На мой взгляд, Рауф слишком близко к сердцу воспринял такой ход Магнуса, лучше бы собрался и выиграл партию, получив такое преимущество в дебюте. Тем более он шёл на первом месте в турнире. Думаю, что он погорячился», — цитирует Карякина ТАСС.
15 октября Мамедов отказался на втором ходу продолжать партию с норвежцем на онлайн-турнире по блицу. Азербайджанец посчитал первый ход норвежца издевательским и решил не продолжать игру, позже отметив, что не считает свой поступок правильным.
Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.
Ранее американский шахматист Фабиано Каруана высказался о соотечественнике Хансе Ниманне, который подозревается в читерстве.