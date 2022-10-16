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МОК приостановил работу Национального олимпийского комитета Гватемалы

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Исполком МОК заморозил работу Национального олимпийского комитета Гватемалы.
МОК приостановил работу Национального олимпийского комитета Гватемалы
  • РИА Новости

«Ввиду решения исполкома МОК от 8 сентября 2022 года и поскольку, к сожалению, между НОК Гватемалы и соответствующими властями страны в установленные сроки не было найдено решения, приостановка вступила в силу 15 октября 2022 года», — говорится на официальном сайте МОК.

Отмечается, что атлеты из Гватемалы не смогут принимать участие в соревнованиях под флагом и названием своей страны на Олимпийских играх и иных международных соревнованиях, а также НОК страны не будет получать какое-либо финансирование от олимпийского движения, пока приостановка не будет снята.

Ранее глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп раскритиковал решение о допуске российской делегации до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

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