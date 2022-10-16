Женская сборная России по футболу в ноябре планирует сыграть с Сербией

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан сообщил о ближайших товарищеских матчах.

«У нас в ноябре запланирован сбор в Сербии с двумя матчами против их сборной — 11 и 14 ноября. Февральские даты УЕФА никто не отменял, мы планируем сбор, место его проведения, скорее всего, Турция», — цитирует Красножана ТАСС.

Он добавил, что сборная также планирует провести контрольные поединки на сборе в апреле.

«Что касается соперников, идёт работа, пока конкретики нет», — сказал Красножан.

Российская сборная в 2022 году провела два товарищеских матча с командой Белоруссии (2:0, 2:2).

ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские клубы и сборные от участия в турнирах под их эгидой.

Ранее сообщалось, что Красножан вошёл в комитет сборных команд РФС.