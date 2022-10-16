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Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону»

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Нападающий Антуан Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году.
Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону»
  • Gettyimages.ru

«Прошу прощения. Я знаю, что болельщики хотят услышать это от меня. Прошу прощения за ту боль, которую я, возможно, причинил вам. Но больше всего я прошу прощения на поле, отдавая все силы «Атлетико». Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна GFFN.

Напомним, 31-летний француз играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, после чего перешёл в каталонский клуб за €120 млн. В 2021 году мадридский клуб арендовал нападающего у «Барселоны», а недавно согласовал обратный выкуп за €20 млн + €4 млн.

В нынешнем сезоне Гризманн забил три мяча и отдал две результативные передачи в 12 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что гол Гризманна принёс победу «Атлетико» над «Атлетиком» в Ла Лиге.

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