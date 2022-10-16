Акинфеев назвал самое памятное дерби ЦСКА — «Спартак»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самое памятное дерби против «Спартака».

«Если выделить какой-то один матч, то я назову тот, который мало кто вспомнит. Это встреча осенью 2003 года в «Лужниках». Закончили 0:0. Тогда ещё Рома Павлюченко был в «Спартаке», как и много других интересных игроков. Мне было 17 лет, я в том чемпионате играл не так много, Валерий Георгиевич аккуратно подводил меня», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

По словам вратаря, он не ожидал, что выйдет в стартовом составе.

«В том матче была пара опасных моментов. Например, Павлюченко выходил один на один, и я каким-то чудом отбил тот мяч. Это было моё первое дерби — очень яркий момент, та встреча мне запомнилась. Конечно, можно вспомнить много других игр: и полуфинал Кубка России, когда мы победили по пенальти, и матч, когда я получил травму. Было всё — полные «Лужники», страсти, травмы, колоссальные эмоции», — сказал он.

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск. Предстоящее дерби станет 38-м в карьере 36-летнего россиянина.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».