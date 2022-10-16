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Хейни победил Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе

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Американский боксёр Девин Хейни одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососем — младшим.
Хейни победил Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе
  • AP

Поединок прошёл в Мельбурне (Австралия) и завершился победой американца единогласным решением судей — 119:109, 118:110, 118:110.

Таким образом, 23-летний Хейни защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в лёгком весе (до 61,2 кг). На его счету 29 побед (15 — нокаутом) в 29 боях.

У 29-летнего Камбососа 20 побед (десять — нокаутом) и два поражения.

В первом бою в июне 2022 года победу единогласным решением судей также одержал Хейни, завоевав звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Уайлдер нокаутировал Хелениуса и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

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