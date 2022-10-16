Уайлдер нокаутировал Хелениуса и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу над финном Робертом Хелениусом.

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу над финном Робертом Хелениусом.

Бой состоялся на стадионе «Барклейс-центр» в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) и завершился победой американца нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

На счету Уайлдера 46 боев, в которых он одержал 43 победы (42 — нокаутом), потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. У Хелениуса 35 поединков, 31 победа и четыре поражения.

Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, оценил вероятность организации поединка с Уайлдером.