Уайлдер нокаутировал Хелениуса и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC
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Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу над финном Робертом Хелениусом.
Бой состоялся на стадионе «Барклейс-центр» в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) и завершился победой американца нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
На счету Уайлдера 46 боев, в которых он одержал 43 победы (42 — нокаутом), потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. У Хелениуса 35 поединков, 31 победа и четыре поражения.
Ранее Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, оценил вероятность организации поединка с Уайлдером.