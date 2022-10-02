Менеджер Усика оценил вероятность организации боя с Уайлдером

Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, оценил вероятность организации поединка с американским ветераном Деонтеем Уайлдером.

«Это очень вероятный бой. На самом деле это Александр позвонил мне и сказал: «Если Фьюри не будет свободен и мы не сможем подраться с ним, тогда бы я хотел сразиться с Уайлдером». Я спросил его почему, и он ответил: «Потому что это опасный боец, и мне нравится это», — приводит слова Климаса talkSPORT.

Напомним, Усик 21 августа в Джидде отстоял в поединке с Энтони Джошуа свои пояса в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, попутно завоевав звание The Ring. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 боях.

Ранее глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн ответил, кто из действующих звёзд тяжёлого веса достоин попадания в Зал славы бокса.