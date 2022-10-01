Хирн считает, что Усик достоин включения в Зал славы бокса

Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн ответил, кто из действующих звёзд тяжёлого веса достоин попадания в Зал славы бокса.

«Усик, я думаю, сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы бокса. Он был абсолютным чемпионом в крузервейте, после чего завоевал титулы по разным версиям в тяжёлом дивизионе», — цитирует Хирна BoxingScene.

По его словам, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа пока не заслужили включения в Зал славы. Хотя промоутер и отметил, что за свою карьеру Джошуа одержал немало ярких побед, в том числе над Владимиром Кличко, Александром Поветкиным и Джозефом Паркером.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде отстоял в поединке с Энтони Джошуа свои пояса в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, попутно завоевав звание The Ring. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик думает о завершении профессиональной карьеры.