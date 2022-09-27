Усик не исключил завершение профессиональной карьеры

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик думает о завершении профессиональной карьеры.

«Если говорить о будущем завершении карьеры, я думаю об этом и говорю со своими сыновьями. Я действительно хочу провести бой на олимпийском стадионе в Киеве. Этот поединок может стать моментом, когда я буду готов завершить свою карьеру. Возможно, это время, когда я должен уделить всё своё внимание семье», — цитирует Усика Parimatch.

Усик отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец не знает поражений на профессиональном ринге, у него 20 побед (13 — нокаутом).

22 августа сообщалось, что поединок между непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри и украинцем может пройти в декабре 2022 года в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри заявил, что Усик не представляет для него угрозы.