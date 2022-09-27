Фьюри: побью Усика даже после пяти с половиной литров пива

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик не представляет для него угрозы.

«Он хороший средневес. Но что произойдёт, если он сразится с настоящим супертяжеловесом, как я? Я смогу побить его даже после того, как схожу в паб и выпью пять с половиной литров пива», — цитирует Фьюри Sky Sports.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик может завершить карьеру после трёх поединков.