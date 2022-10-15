Сычевой: «Оренбургу» не стоило уступать инициативу в матче с «Динамо»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал поражение в матче 13-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

«Мы должны были этот матч выиграть, а по факту проиграли. Лично я расстроен той игрой, в которую мы начали играть при счёте 2:1. Мы отдали мяч сопернику, хотя умеем играть первым номером. Сделали фатальную ошибку — отдали мяч и пропустили два гола», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.