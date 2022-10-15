Сторожук — о поражении от «Ахмата»: «Краснодар» по игре полностью доминировал

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча 13-го тура чемпионате России по футболу с «Ахматом».

«Считаю, по игре полностью доминировали. И по моментам, и по владению, и по содержанию. . Создали мы достаточно, чтобы забивать два и больше. Но когда мы пропускаем такие и создаем прецеденты, тогда тяжело рассчитывать на победу», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

При этом он не стал винить в поражении Никиту Кривцова, после нарушения которого в ворота «Краснодара» в первом тайме был назначен пенальти.

«Нельзя обыгрывать, да! Он это понимает! Сейчас сидит и за голову держится. Тяжело комментировать. Но опять же считаю, что мы хорошо играли и должны были выигрывать», — сказал Сторожук.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (30-я минута) и Михайло Баньяц (55-я). У «Ахмата» отличились Бернард Бериша (18-я), Артём Тимофеев (35-я) и Иван Олейников (90 + 5).

«Краснодар» с 21 очком находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на седьмом месте с 20 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.