Ташуев — о победе «Ахмата»: для меня «Краснодар» словно злой рок

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Для меня «Краснодар» словно злой рок. С нальчикским «Спартаком» проиграл 2:3, с «Кубанью» вели 2:0 — тоже 2:3. Ну а сегодня 3:2, получается, три игры подряд с практически одинаковым счётом», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Тренер также похвалил своих подопечных, которые смогли забить победный мяч в компенсированное время.

«Своеобразное ощущение — пять мячей, болельщики довольны. Ребята молодцы, несмотря на то, что два гола себе привезли. Думаю, футбол был зрелищным», — добавил Ташуев.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (30-я минута) и Михайло Баньяц (55-я). У «Ахмата» отличились Бернард Бериша (18-я), Артём Тимофеев (35-я) и Иван Олейников (90 + 5).

«Краснодар» с 21 очком находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на седьмом месте с 20 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.