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Бородавко оценил шансы Большунова получить звание лучшего спортсмена ОИ-2022

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получить титул лучшего спортсмена Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Бородавко оценил шансы Большунова получить звание лучшего спортсмена ОИ-2022
  • РИА Новости

«Вдруг они сыграют в честную игру и отдадут должное нашему спортсмену, который действительно очень популярен в мире. Надеюсь, что спортивные политики хотя бы в этом вопросе смогут отделить спорт от политики», — цитирует Бородавко ТАСС.

По его мнению, Большунов очень популярен в мире. При этом Бородавко отметил, что возможное получение награды зависит от тех, кто будет выбирать.

Напомним, что 19 октября в Сеуле в рамках генеральной ассамблеи АНОК пройдёт награждение лучших спортсменов и команд, принимавших участие в Олимпийских играх в Пекине. Наибольшее количество медалей набрали норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Рёйселанд, а также российский лыжник Александр Большунов. У каждого из спортсменов по пять медалей.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет полноценным участником генассамблеи АНОК.

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