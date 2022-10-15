Бородавко оценил шансы Большунова получить звание лучшего спортсмена ОИ-2022

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получить титул лучшего спортсмена Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Вдруг они сыграют в честную игру и отдадут должное нашему спортсмену, который действительно очень популярен в мире. Надеюсь, что спортивные политики хотя бы в этом вопросе смогут отделить спорт от политики», — цитирует Бородавко ТАСС.

По его мнению, Большунов очень популярен в мире. При этом Бородавко отметил, что возможное получение награды зависит от тех, кто будет выбирать.

Напомним, что 19 октября в Сеуле в рамках генеральной ассамблеи АНОК пройдёт награждение лучших спортсменов и команд, принимавших участие в Олимпийских играх в Пекине. Наибольшее количество медалей набрали норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Рёйселанд, а также российский лыжник Александр Большунов. У каждого из спортсменов по пять медалей.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет полноценным участником генассамблеи АНОК.