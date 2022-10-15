В «Истанбулспоре» заявили, что никогда не смогут себе позволить зарплату Дзюбы

Руководитель турецкого «Истанбулспора» Эрен Мерт рассказал, что клуб не сможет подписать российского нападающего Артёма Дзюбу.

«Нет, мы никогда не сможем позволить себе его зарплату. Чтобы мы увидели его в нашей команде, он должен играть за пять процентов своей зарплаты в «Адана Демирспор», — цитирует Мерта Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее Ирина Роднина оценила перспективы Артёма Дзюбы стать депутатом Госдумы.