Пименов назвал назначение Талалаева в «Торпедо» неожиданным

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на назначение Андрея Талалаева в «Торпедо».

«Неожиданное назначение. Знаю его отлично. Если сможет найти правильный подход к игрокам, то результат будет. Команде нужно вылезать из подвала», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

13 октября московский клуб объявил о назначении 50-летнего специалиста главным тренером. 11 сентября Талалаев покинул пост наставника «Ахмата».

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.