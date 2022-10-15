Пименов назвал назначение Талалаева в «Торпедо» неожиданным
- РИА Новости
«Неожиданное назначение. Знаю его отлично. Если сможет найти правильный подход к игрокам, то результат будет. Команде нужно вылезать из подвала», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».
13 октября московский клуб объявил о назначении 50-летнего специалиста главным тренером. 11 сентября Талалаев покинул пост наставника «Ахмата».
После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.