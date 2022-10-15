Клопп: «Ман Сити» — лучшая футбольная команда в мире
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«На данный момент они, безусловно, лучшая футбольная команда в мире. Но мы всё равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Нам поможет полный «Энфилд», и мы постараемся это использовать», — цитирует Клоппа Si.
Игра пройдёт 16 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 18:30 мск.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Ливерпуль» — 11-й (десять очков).
Ранее хавбек «Ливерпуля» Артур рассказал о своём состоянии после травмы.