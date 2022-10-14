Никифоров: не считаю, что у ЦСКА или «Спартака» есть преимущество

Тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров оценил шансы «Спартака» в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Я бы не выделял фаворита, это дерби, там фаворитов не бывает. Да и в целом в данной ситуации я не считаю, что у одной из команд есть преимущество. И «Спартак» набрал форму, и ЦСКА хорошо идёт, плюс играет у себя дома», — цитирует Никифорова «Матч ТВ».

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

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