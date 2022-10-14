Нурмагомедов заявил о снижении популярности смешанных единоборств

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что современные единоборства переживают упадок.

«Стагнирует ли сейчас индустрия ММА? Может, это так кажется из-за того, что у меня в какой-то мере погас огонь. Но мне кажется, что да — ММА чуть-чуть подсели. Может, я и ошибаюсь. Думаю, что небольшой спад есть», — заявил Нурмагомедов в эфире YouTube-канала UFC Russia.

При этом он подчеркнул, что пиар-машина UFC очень мощная.

«Они её создали за 30 лет. Звёзды всегда найдутся. Они всегда будут», — сказал Нурмагомедов.

34-летний российский боец завершил карьеру в октябре 2020 года с профессиональным рекордом. Нурмагомедов одержал победы во всех 29 поединках в UFC.

Ранее Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби.