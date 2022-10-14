Федотов рассказал о мотивации ЦСКА на дерби со «Спартаком»
- РИА Новости
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«Великолепная погода, мы занимаемся любимым делом, хорошая рабочая атмосфера. Мы в хорошем настроении. Такая статусная игра, аншлаг будет на стадионе. Что может быть лучше? Дисквалификаций нет — все готовятся в полном объёме. Рассчитываем на всех игроков», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Тренер рассказал о мотивации команды на предстоящую встречу.
«Спартак» — это очень амбициозная команда. Такой она была во все времена. Хороший соперник — это супермотивация для ЦСКА. Тем более это дерби, игра двух московских клубов. Мы играем дома, надеемся, знаем и верим, что наши болельщики будут нас очень горячо поддерживать», — сказал он.
Игра ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».