Федотов рассказал о мотивации ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о подготовке команды к матчу 13‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Великолепная погода, мы занимаемся любимым делом, хорошая рабочая атмосфера. Мы в хорошем настроении. Такая статусная игра, аншлаг будет на стадионе. Что может быть лучше? Дисквалификаций нет — все готовятся в полном объёме. Рассчитываем на всех игроков», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Тренер рассказал о мотивации команды на предстоящую встречу.

«Спартак» — это очень амбициозная команда. Такой она была во все времена. Хороший соперник — это супермотивация для ЦСКА. Тем более это дерби, игра двух московских клубов. Мы играем дома, надеемся, знаем и верим, что наши болельщики будут нас очень горячо поддерживать», — сказал он.

Игра ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».