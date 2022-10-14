Матыцин: важно создавать условия для сохранения соревновательной активности в период санкционного давления

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к участникам Всероссийского форума олимпийских советов.

«Олимпийское движение — важное составляющее успешного развития спорта высших достижений и здорового образа жизни. Сейчас очень важно оказывать поддержку членам наших сборных команд, создавать условия для сохранения соревновательной активности в период санкционного давления, при этом укреплять национальную систему спорта», — передала слова Матыцина директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта РФ Людмила Сараева.

С 13 по 16 октября во Владимире проходит Всероссийский форум олимпийских советов.

Ранее Поздняков назвал допуск к отбору на Олимпиаду-2024 главной задачей ОКР.