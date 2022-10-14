Экс-футболист «Спартака» Гашкин сравнил результативность Чалова и Соболева перед дерби

Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» Андрей Гашкин оценил игру форварда ЦСКА Фёдора Чалова и нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Вообще, в течение каждого сезона всё меняется — сегодня один игрок выглядит лучше, а завтра другой. И Соболев, и Чалов — хорошие нападающие, нельзя сказать, что кто-то из них лучше», — цитирует Гашкина Metaratings.

Он отметил, что Соболев и Квинси Промес вряд ли создадут в матче большой прессинг для ЦСКА.

ЦСКА примет «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».











