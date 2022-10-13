«Лацио» в меньшинстве не смог удержать победу в матче Лиги Европы со «Штурмом»

Итальянский «Лацио» на своём поле сыграл вничью с австрийским «Штурмом» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Игра четвёртого тура группы F на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:2.

В составе римского клуба отличились Чиро Иммобиле (45-я минута, пенальти), Педро Родригес (71-я). В команде из Граца отличился Вильям Вик (56-я), Виллиам Бовинг (83-я).

«Лацио» в концовке первого тайма остался в меньшинстве после удаления Мануэля Лаццари (45-я).

«Лацио» (пять очков) занимает третье место. «Штурм» (пять) располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» в Лиге чемпионов благодаря дублю Сон Хын Мина.