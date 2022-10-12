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«Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» в Лиге чемпионов благодаря дублю Сон Хын Мина

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«Тоттенхэм» одержал победу над «Айнтрахтом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «шпор» забитыми мячами отметились Сон Хын Мин (20-я и 36-я минуты) и Харри Кейн (28-я). У «Айнтрахта» отличились Даити Камада (14-я) и Фариде Алиду (87-я).

Таким образом «Тоттенхэм» с семью очками возглавляет группу D. «Айнтрахт» с четырьмя очками занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов, забив семь мячей.

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