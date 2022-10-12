«Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» в Лиге чемпионов благодаря дублю Сон Хын Мина
Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «шпор» забитыми мячами отметились Сон Хын Мин (20-я и 36-я минуты) и Харри Кейн (28-я). У «Айнтрахта» отличились Даити Камада (14-я) и Фариде Алиду (87-я).
Таким образом «Тоттенхэм» с семью очками возглавляет группу D. «Айнтрахт» с четырьмя очками занимает последнее место.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов, забив семь мячей.