Ротенберг прокомментировал первое поражение СКА в основное время в сезоне

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Очень боевая игра, сильный соперник, который хорошо действует в обороне. Хороший первый период, равная игра. Во втором периоде допустили ошибки, сами себе «привезли» два гола. Потом перестроились, в третьем периоде добавили, создали много моментов. Ребята молодцы, хотели победить», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

По мнению тренера, в прошедшей встрече его команду подвела реализация.

«Понимали, что Игорь Никитин и его тренерский штаб — очень серьёзные специалисты, мы с ними постоянно много играем. И когда он был ещё в ЦСКА, система одна и та же. Сегодня не смогли преодолеть эти капканы, колючие проволоки. Будем улучшать, особенно игру на вбрасывании. Это поражение делает нас сильнее. Это серьёзный урок для нас, уверен, что игроки хорошо отреагируют», — сказал он.

Игра проходила на стадионе «Арена-2000. Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:1. Поражение от ярославской команды стало для петербуржцев первым в основное время в этом сезоне.

Ранее «Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Витязю».