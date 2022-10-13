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Юран: ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран оценил шансы столичного ЦСКА в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.
Юран: ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кто может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство? Если говорить реально — ЦСКА. «Ростов» у меня вызывает сомнения. Лавка у них всё-таки жидковатая, чтобы составлять конкуренцию за чемпионство. Я не думаю, что они смогут побороться с «Зенитом» на длинной дистанции», — цитирует Юрана Sport24.

По его мнению, ЦСКА будет очень непросто бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Хотя у ЦСКА и логистика хорошая — это всё-таки Москва. Уровень футболистов выше. Плюс скамейка, которая позволяет безболезненно варьировать состав», — добавил Юран.

ЦСКА в 13-м туре примет на своём поле «Спартак» 16 октября. Армейский клуб (24 очка) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Зенит» (30) лидирует в чемпионате. «Ростов» (25) занимает второе место, «Спартак» (25) — третье.

Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки».

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