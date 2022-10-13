GFFN: Мбаппе может покинуть ПСЖ в 2023 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть парижский клуб в 2023 году, сообщает Get French Football News.

По информации источника, 23-летний француз недоволен ситуацией в клубе и особенно разочарован в его президенте Нассере Аль-Хелаифи из-за невыполненных обещаний.

Отмечается, что нападающий обеспокоен тем, что при Кристофе Галтье команда играет по схеме 3-4-3. Мбаппе считает, что такая расстановка позволяет нападающим Неймару и Лионелю Месси проявлять свои лучшие качества, а ему — нет.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует подписывать Мбаппе.