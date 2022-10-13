El Chiringuito: «Реал» не планирует подписывать Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал».

23-летний футболист не входит в планы испанского клуба, сообщает El Chiringuito.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн.