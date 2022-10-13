El Chiringuito: «Реал» не планирует подписывать Мбаппе
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23-летний футболист не входит в планы испанского клуба, сообщает El Chiringuito.
Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн.