Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2022 году

Чемпионка Европы по прыжкам в высоту украинская спортсменка Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Вместе с Магучих на награду претендуют: Кимберли Гарсия, Шона Миллер, Шерика Джексон, Фаит Кипьегон, Тоби Амусан, Сидни Маклафин, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Чейз Или и Юлимар Рохас.

Представители World Athletics будут голосовать с помощью электронной почты, болельщики — в социальных сетях.

Голосование завершится в полночь в понедельник, 31 октября.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, какое сообщение написала бронзовому призёру Игр-2020 в Токио украинке Ярославе Магучих.