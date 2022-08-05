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Ласицкене рассказала о сообщении в адрес Магучих

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, какое сообщение написала бронзовому призёру Игр-2020 в Токио украинке Ярославе Магучих.
Ласицкене рассказала о сообщении в адрес Магучих
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«Написала, что я восхищаюсь её силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймёшь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она также заявила, что «поздравила всех девочек», которые стали призёрами чемпионата мира. По её словам, Магучих, видимо, прочитала её сообщения, однако ответа пока не было.

Напомним, что Магучих заявила, что Ласицкене больше не является её кумиром. Она подчеркнула, что у украинских спортсменов «больше нет никаких отношений с российскими атлетами».

Напомним, после летних Олимпийских игр в Токио на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призёра соревнований Магучих с Ласицкене, выигравшей золотую медаль.

Ранее Ласицкене заявила, что не рассматривала вариант со сменой спортивного гражданства.

 

 

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