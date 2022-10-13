47-летняя Чусовитина снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике
- РИА Новости
«Я отказалась от участия на ближайшем чемпионате мира. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира 2023 года, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпиаду», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.
Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях. Ранее 47-летняя гимнастка приняла решение попробовать принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Ранее Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после Олимпиады в Токио.