47-летняя Чусовитина снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Британия).

«Я отказалась от участия на ближайшем чемпионате мира. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира 2023 года, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпиаду», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях. Ранее 47-летняя гимнастка приняла решение попробовать принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Ранее Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после Олимпиады в Токио.