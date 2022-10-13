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47-летняя Чусовитина снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике

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Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Британия).
47-летняя Чусовитина снялась с чемпионата мира по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

«Я отказалась от участия на ближайшем чемпионате мира. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира 2023 года, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпиаду», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях. Ранее 47-летняя гимнастка приняла решение попробовать принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Ранее Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после Олимпиады в Токио.

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