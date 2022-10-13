Моура уверен, что «Тоттенхэм» снова может добраться до финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что лондонский клуб способен выйти в финал Лиги чемпионов.

«Да, я думаю, что это возможно. Это Лига чемпионов, в ней много великих команд, но я вижу, что и мы очень сильны. Нам нужно идти постепенно: сначала надо выйти из группы, а затем подумать о том, что нас ждёт впереди. Но да, я думаю, что мы можем преуспеть в Лиге чемпионов», — цитирует Моуру Mundo Deportivo.

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «шпор» забитыми мячами отметились Сон Хын Мин (20-я и 36-я минуты) и Харри Кейн (28-я). У «Айнтрахта» отличились Даити Камада (14-я) и Фариде Алиду (87-я).

Таким образом, «Тоттенхэм» с семью очками возглавляет группу D. «Айнтрахт» с четырьмя очками занимает последнее место.

Ранее нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.