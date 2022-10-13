Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В матче четвёртого тура группового этапа турнира против «Франкфурта» (3:2) 30-летний кореец оформил дубль.

Второй мяч нападающего в ворота команды из Франкфурта признали лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Помимо Сона, на награду лучшему игроку недели претендовали Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Атцили («Маккаби» Хайфа).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» в Лиге чемпионов благодаря дублю Сон Хын Мина.