Walla.co.il: хавбек Лави не спешит продлевать контракт с «Маккаби»

Капитан «Маккаби» из Хайфы Нета Лави не спешит продлевать контракт с клубом.

Израильтянин ожидает предложений из-за границы. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2023 года, с января он может вести переговоры с любым клубом, сообщает Walla.co.il.

В 2020 году армейский клуб хотел арендовать Лави у «Маккаби» с последующим правом выкупа, но трансфер сорвался.

Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее агент Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака».