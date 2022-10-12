Агент Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака»
- Gettyimages.ru
«ЦСКА и «Спартак» со мной не связывались. Пока Лави — игрок «Маккаби Хайфа». Если он продолжит так же хорошо играть, то его переход в другой клуб возможен. Но сейчас только октябрь, и трансферное окно закрыто», — цитирует Катцаве «Чемпионат».
В 2020 году армейский клуб хотел арендовать Лави у «Маккаби» с последующим правом выкупа, но трансфер сорвался.
Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы.