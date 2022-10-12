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Агент Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака»

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Гилад Катцав, агент капитана «Маккаби Хайфа» Нета Лави, прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака».
Агент Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«ЦСКА и «Спартак» со мной не связывались. Пока Лави — игрок «Маккаби Хайфа». Если он продолжит так же хорошо играть, то его переход в другой клуб возможен. Но сейчас только октябрь, и трансферное окно закрыто», — цитирует Катцаве «Чемпионат».

В 2020 году армейский клуб хотел арендовать Лави у «Маккаби» с последующим правом выкупа, но трансфер сорвался.

Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы.

 

 

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