Агент Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака»

Гилад Катцав, агент капитана «Маккаби Хайфа» Нета Лави, прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака».

«ЦСКА и «Спартак» со мной не связывались. Пока Лави — игрок «Маккаби Хайфа». Если он продолжит так же хорошо играть, то его переход в другой клуб возможен. Но сейчас только октябрь, и трансферное окно закрыто», — цитирует Катцаве «Чемпионат».

В 2020 году армейский клуб хотел арендовать Лави у «Маккаби» с последующим правом выкупа, но трансфер сорвался.

Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы.