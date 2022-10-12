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Sport5.co.il: ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы

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Полузащитник и капитан «Маккаби» из Хайфы Нетой Лави может продолжить карьеру в России.
Sport5.co.il: ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы
  • Gettyimages.ru

ЦСКА может подписать 26-летнего футболиста зимой. Контракт игрока с «Маккаби» действует до конца июня 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами, сообщает Sport5.co.il.

Уточняется, что на хавбека также претендует «Спартак».

Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее в «Спартаке» объяснили высказывание Промеса о матче с ЦСКА.

 

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