Sport5.co.il: ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы

Полузащитник и капитан «Маккаби» из Хайфы Нетой Лави может продолжить карьеру в России.

ЦСКА может подписать 26-летнего футболиста зимой. Контракт игрока с «Маккаби» действует до конца июня 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами, сообщает Sport5.co.il.

Уточняется, что на хавбека также претендует «Спартак».

Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее в «Спартаке» объяснили высказывание Промеса о матче с ЦСКА.