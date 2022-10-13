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Юран: у меня были планы на Давыдова, но я уже не в «Химках»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нападающем подмосковной команды Денисе Давыдове.
Юран: у меня были планы на Давыдова, но я уже не в «Химках»
  • РИА Новости

«Денис выпал из большого футбола на пять-шесть лет. И то было видно, что он потихоньку прогрессировал. Навык работы с мячом у него присутствует. У меня были на него планы, и я хотел поступательно его ставить в состав. У него было запредельное желание вернуться. Но, к сожалению, я уже не в «Химках», — цитирует Юрана Sport24.

14 июля «Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Давыдовым.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за футбольный клуб «Знамя» из Второй лиги. В 21 матче футболист забил девять мячей и отдал пять результативных передач

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Спартака Гогниева.

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