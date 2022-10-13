Агент Жоржиньо: приоритет игрока — новый контракт с «Челси»

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, прокомментировал информацию о возможных переговорах с «Барселоной».

«Контракт Жоржиньо истекает в июне, но наш приоритет — вести переговоры с «Челси», так что мы работаем над этим. «Барселона»? Может быть, я говорил о нём, может быть, о других игроках», — цитирует Сантоса портал Fichajes.

Он также подчеркнул, что вести переговоры игрока с клубом является его работой.

30-летний футболист присоединился к «Челси» в 2018 году. Итальянский хавбек провёл за лондонский клуб 196 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно подписать игрока «Челси» Жоржиньо.