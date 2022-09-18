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The Sun: «Барселона» может бесплатно подписать игрока «Челси» Жоржиньо

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Полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в «Барселоне».
The Sun: «Барселона» может бесплатно подписать игрока «Челси» Жоржиньо
  • AP

Каталонский клуб может попытаться договориться с итальянским хавбеком уже зимой о переходе в следующее межсезонье, сообщает The Sun.

30-летний футболист присоединился к «Челси» в 2018 году. Итальянский хавбек провёл за лондонский клуб 196 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».

 

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