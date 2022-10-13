Кавазашвили надеется, что «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча с участием красно-белых и ЦСКА.

«Я — болельщик «Спартака». Поэтому я думаю, что красно-белые выиграют в дерби. Мотивация у всех одинаковая, что у ЦСКА, что у «Спартака». В настоящий момент нужно просто хорошо выступать в чемпионате», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.

В воскресенье, 16 октября, ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Кавазашвили назвал форварда Артёма Дзюбу «упавшей звездой».