Кавазашвили назвал Дзюбу «упавшей звездой»
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«Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-то взял. Артём думает, что он — главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», — цитирует Кавазашвили Sport24.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре неполных матча и забил один мяч.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил Дзюбу и Александра Соболева.