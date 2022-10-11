Кавазашвили назвал Дзюбу «упавшей звездой»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о маленьком игровом времени российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».

«Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-то взял. Артём думает, что он — главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», — цитирует Кавазашвили Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре неполных матча и забил один мяч.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил Дзюбу и Александра Соболева.