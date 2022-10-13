В «Кайрате» подтвердили информацию об интересе других клубов к защитнику Алипу
- РИА Новости
«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу», — цитирует Есимова Sport24.
Он также подчеркнул, что после решения петербургского клуба в «Кайрате» будут готовы рассматривать другие предложения.
Алип присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее агент защитника «Зенита» Алипа рассказал о будущем футболиста.