В «Кайрате» подтвердили информацию об интересе других клубов к защитнику Алипу

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов подтвердил информацию об интересе других клубов к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу», — цитирует Есимова Sport24.

Он также подчеркнул, что после решения петербургского клуба в «Кайрате» будут готовы рассматривать другие предложения.

Алип присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее агент защитника «Зенита» Алипа рассказал о будущем футболиста.