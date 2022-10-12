Узнать больше

Агент защитника «Зенита» Алипа рассказал о будущем футболиста

Короткая ссылка
Футбольный агент Сослан Касабиев, представляющий интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказался о будущем футболиста.
Агент защитника «Зенита» Алипа рассказал о будущем футболиста
  • Gettyimages.ru

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать своё право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными», — цитирует Касабиева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что для перспективного защитника нужно будет искать варианты в чемпионате России. По его словам, Алип не останется без клуба, если примет решение уйти из «Зенита».

Алип присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию об обмене Алберто на двух игроков «Коринтианс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить