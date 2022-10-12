Агент защитника «Зенита» Алипа рассказал о будущем футболиста

Футбольный агент Сослан Касабиев, представляющий интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказался о будущем футболиста.

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать своё право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными», — цитирует Касабиева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что для перспективного защитника нужно будет искать варианты в чемпионате России. По его словам, Алип не останется без клуба, если примет решение уйти из «Зенита».

Алип присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию об обмене Алберто на двух игроков «Коринтианс».