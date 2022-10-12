В «Зените» отреагировали на информацию об обмене Алберто на двух игроков «Коринтианса»
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«Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
По информации OneFootball, российский клуб хочет видеть у себя защитника Роберта Ренана, а также Густаво Мантуана, который выступает в аренде в «Зените».
В настоящий момент Алберто играет в «Коринтианс», но его права принадлежат «Зениту». Он провёл за питерцев 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее бывший тренер «Спартака» назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ.