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Бывший тренер «Спартака» назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Бывший тренер «Спартака» назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА угадал с иностранцами и показывает привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренеров нельзя не отметить. Поэтому ЦСКА наряду со «Спартаком» я сейчас вижу основными конкурентами «Зенита», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). Лидером является «Зенит» (30 очков).

Ранее Евгений Алдонин сравнил Хорхе Карраскаля и Квинси Промеса перед матчем ЦСКА — «Спартак».

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