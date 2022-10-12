Алдонин сравнил Карраскаля и Промеса перед матчем ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», сравнив лидеров Хорхе Карраскаля и Квинси Промеса.

«Оба игрока хороши. С точки зрения перспективы у Хорхе больше возможностей, чем у Квинси, хотя Промес тоже хорошо себя проявляет. Для Хорхе дерби может стать катализатором для улучшения игры», — цитирует Алдонина Metaratings.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее Александр Прудников надеялся, что «Спартак» в матче с ЦСКА продолжит победную серию.